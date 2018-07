TAV, Salvini: 'andare avanti', tensione con M5S. Conte non ha ancora preso alcuna decisione

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2018 - 07:43

Il governo M5S-Lega rischia di spaccarsi sulla TAV. In un'intervista rilasciata a Radio 24, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha così commentato l'ipotesi di un blocco dell'opera:"Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Aggiungendo: "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirà?". Il M5S sarebbe invece favorevole allo stop.Dal canto suo, Palazzo Chigi ha precisato che il dossier TAV non è arrivato ancora al tavolo del premier Giuseppe Conte, e che per ora rimane in fase di istruttoria presso il ministro Toninelli, che si sta concentrando sulla valutazione, per l'appunto, dei costi e dei benefici legati alla realizzazione del progetto.