Summit governo concorda impegno su calo debito, rally dei Btp

Titta Ferraro 14 agosto 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le forti tensioni sui Btp, con spread e rendimenti risaliti vicino ai picchi di fine maggio, hanno indotto a un vertice telefonico tenutosi ieri tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro Giovanni Tria. Secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe emersa un'unione d'intenti per il perseguimento degli obiettivi programmatici del governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la continuazione del percorso di riduzione del rapporto debito/Pil. I maggiori rappresentanti dell'esecutivo hanno esaminato il quadro macroeconomico e hanno condiviso il lavoro in corso per la definizione dei dettagli del quadro programmatico che verrà presentato a settembre in occasione della definizione della legge di bilancio 2019.IL mercato ha reagito bene con lo spread oggi in ritracciamento a quota 269 punti base dai 278 a cui era schizzato ieri, sui massimi da fine maggio. Il rendimento del Btp decennale si mantiene sopra il 3% (3,01%).