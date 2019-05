Sui BTP pesa anche rischio Carige per settore bancario (analisti)

Titta Ferraro 10 maggio 2019 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile ieri per i titoli di Stato italiani con lo spread tra Btp e Bund che si è allargato oltre la soglia dei 270 punti base. Oggi il differenziale risulta in lieve restringimento a 268 pb in attesa dell'asta Bot.Ieri "anche la notizia del passo indietro di Blackrock su Carige ha avuto un impatto negativo sul sentiment - suggerisce Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr - riaccendendo i timori di un nuovo intervento a spese del settore bancario italiano. La notizia ha compensato l'impatto positivo della trimestrale di Unicredit".Il Tesoro oggi offrirà titoli annuali per 6,5 miliardi di euro, ammontare leggermente superiore rispetto ai 6 mld allocati il mese scorso. Il 14 maggio scadranno in scadenza Bot annuali per 6,5 miliardi. A fine aprile risultavano in circolazione Bot per 116,6 miliardi (40 mld di Bot a 6 mesi e 76,6 mld di Bot a 12 mesi).