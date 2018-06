Storico sorpasso: Lega primo partito in Italia, crollo consensi M5s (Swg)

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 20:08

MILANO (Finanza.com)

Consensi in forte aumento per la Lega di Matteo Salvini. Per la prima volta i sondaggi danno il Carroccio primo davanti al M5s. L'ultima rilevazione di Swg per La7, e condivisa su Facebook da Enrico Mentana, vede la Lega a quota 29,2 per cento, davanti al M5s di 0,2 punti. Rispetto al precedente sondaggio il partito guidato da Luigi di Maio ha ceduto 2,5 punti percentuali mentre la Lega guadagna consensi in scia alla questione migranti.