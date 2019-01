Stmicroelectronics punta sul carburo di silicio, accordo pluriennale con la svizzera Cree

Valeria Panigada 8 gennaio 2019 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Stmicroelectronics ha firmato un accordo pluriennale con la svizzera Cree. Quest'ultima dovrà produrre e fornire a Stm wafer (substrati) in carburo di silicio per 250 milioni di dollari. L'accordo, precisa la nota stampa, darà impulso all'espansione commerciale del carburo di silicio nelle applicazioni automotive e per l'industria. "E' nostra intenzione espandere ulteriormente la nostra attività nel carburo di silicio sia in termini di volume, sia nella varietà delle applicazioni servite, puntando alla leadership di un mercato stimato in oltre 3 miliardi di dollari nel 2025", ha precisato Jean-Marc Chery, presidente e Ceo di Stmicroelectronics.