Stmicroelectronics debole a Piazza Affari, pesano avvertimenti Nvidia e Applied Materials

16 novembre 2018

Ancora vendite sul titolo Stmicroeletronics sui timori per una debolezza della domanda globale di chip. Dopo le preoccupazioni che si sono scatenate nei giorni scorsi sui fornitori di Apple, che potrebbero dover fare i conti con un rallentamento delle richieste di iPhone, si sono aggiunti gli avvertimenti di Nvidia e Applied Materials. I due colossi statunitensi dei semiconduttori hanno riportato conti trimestrali inferiori alle attese e snocciolato previsioni deboli per il trimestre in corso. Questa mattina l'azione Stmicroelectronics si muove in controtendenza a Piazza Affari, mostrando fin dai primi scambi un ribasso di oltre 1 punto percentuale.