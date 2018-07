Stmicroelectronics, acquistata la danese Draupner Graphics

Valeria Panigada 10 luglio 2018 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Stmicroelectronics ha acquistato la danese Draupner Graphics, società software specializzata nello sviluppo di interfacce utente grafiche. I termini della transazione non sono stati resi noti. L'acquisizione rafforzerà l'offerta di Stmicroelectronics di applicazioni embedded per gli sviluppatori e funzionalità più avanzate per i loro clienti, "così da migliorare la qualità delle interfacce uomo-macchina in tutti i dispositivi con cui le persone interagiscono ogni giorno".