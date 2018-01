Stmicroelectonics: per Equita maggiore visibilità su crescita II semestre 2018

Daniela La Cava 25 gennaio 2018 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Seduta sull'ottovolante per Stmicroelectonics a Piazza Affari, con il titolo che poco prima delle 10 cede lo 0,11% dopo un avvio in forte rialzo. Il tutto mentre gli analisti stanno passando al setaccio i risultati del quarto trimestre 2017. Tra questi Equita Sim, secondo cui i risultati dell'ultimo trimestre 2017 sono stati superiori alle attese "ma la guidance del primo trimestre è più cauta del previsto". "A causa di minori shipment attesi nel segmento smartphone la società si attende un fatturato nel primo trimestre in calo sequenziale del 10%, peggio del -6% atteso dal consenso, ma considerando la maggiore base di partenza nel quarto trimestre questo non comporta variazioni alle stime di vendite per i primi tre mesi dell'anno", spiegano gli esperti di Equita.Per la sim milanese, che conferma il rating hold su ST - la novità più importante è rappresentata oggi dagli "alti investimenti previsti anche per il 2018 (capex fra 1-1,1 miliardi di dollari) con il management che parla di una significativa crescita del fatturato nel secondo semestre 2018 rispetto alla prima parte dell'anno (contro una nostra stima di +4%) probabilmente legata a diversi nuovi recenti (ma non specificati) design wins".