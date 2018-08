Stm vira in negativo a Piazza Affari dopo rumor interesse da Infineon

Alessandra Caparello 1 agosto 2018 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

In lieve rialzo le azioni di Stmicroelectronics oggi a Piazza Affari dove è passata dall’1,5% a invertire la rotta e tornare in territorio negativo attorno alle 14,50 cedendo lo 0,3%.A pesare la notizia di un interesse mostrato dalla rivale tedesca Infineon che avrebbe avviato colloqui con SDtm per una possibile acquisizione nel 2017.Lo riporta oggi Bloomberg. Per ora le due società dirette interessate non hanno commentato. Si segnalano solo le parole del CEO di Infineon Reinhard Ploss che in una call con gli analisti ha affermato: “Guardiamo molto criticamente a grosse operazioni che cambierebbero in modo significativo le quote di mercato (dei produttori di chip)".