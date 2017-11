Stm testa nuovi massimi, sponda da risultati e guidance Apple

Titta Ferraro 3 novembre 2017 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto in Borsa per Stm che si spinge a ridosso di quota 21 euro. Il titolo segna alle 10.50 un progresso del 2% a 20,83 euro (massimo intraday a 20,89), livelli che rappresentano i nuovi massimi a oltre 13 anni. Oggi una sponda importante arriva dai soliti risultati rilasciati da Apple. Il gigante di Cupertino ha diffuso numeri trimestrali oltre le attese e anche la guidance per l'ultimo trimestre dell'anno ha convinto il mercato (fatturato visto a 85,5 mld di dollari rispetto agli 84,5 mld del consensus). Negli ultimi tre mesi dell'anno attesa la vendita di 46,7 mln iPhone con la spinta anche del lancio del nuovo iPhone X. Equita stima che Apple rappresenti, dopo il ramp up dei nuovi sensori imaging per Face ID, circa il 10% del fatturato di del gruppo italo-francese.