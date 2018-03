Stm sul fondo del Ftse Mib (-5%), pesa crollo titoli tech a Wall Street e notizia Nvidia

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Seduta negativa a Piazza Affari per STMicroelectronics dopo il crollo dei titoli tecnologici a Wall Street. Il titolo del big italo-francese dei chip è il peggiore del Ftse Mib, con un ribasso di oltre il 5% a 18,115 euro per azione. A frenare l'azione anche la notizia che Nvidia, big americano che fornisce tecnologia Adas (Advanced driver assistance systems, ossia sistemi avanzati di assistenza al conducente) per Uber, ha deciso di interrompere in via temporanea il programma dei test sui autoveicoli con guida autonoma su strade pubbliche. Una decisione che è stata presa dopo l'incidente fatale del 18 marzo in Arizona che ha coinvolo Uber."La notizia ha implicazioni negative per i titoli esposti al tema Adas, come Infineon e STM, in quanto evidenzia le difficoltà nello sviluppare soluzioni di guida autonoma rispetto a quella di guida assistita", commentano gli esperti di Equita.