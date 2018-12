Stm rivede i 12 euro, la migliore del Ftse Mib

simone borghi 21 dicembre 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Corre il titolo STMicroelectronics a Piazza Affari con un rialzo del 3% a 12 euro. Il colosso italo-francese dei semiconduttori si conquista il primo posto del Ftse Mib che cede lo 0,8%. Ieri Equita SIM ha confermato il buy su STM con un target price a 20 euro. Dei 17 analisti che seguono il titolo, 10 suggeriscono il buy, 6 l’hold e solo 1 il sell. Il prezzo obiettivo medio a 12 mesi è di 17,41 euro, che implica un rendimento potenziale del 45% rispetto ai prezzi attuali.La Commissione Europea ha approvato sovvenzioni pubbliche per un progetto comune di ricerca e innovazione nel settore della microelettronica di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. I quattro Stati membri erogheranno nei prossimi anni finanziamenti fino a 1,75 miliardi di euro per mobilitare 6 miliardi supplementari di euro di investimenti privati.I partecipanti diretti al progetto collaboreranno con diversi partner, tra cui organizzazioni di ricerca o piccole e media imprese, anche al di là degli Stati membri. STMicroelectronics parteciperà per l’Italia, ma sono decine le altre aziende partecipanti degli altri Stati.