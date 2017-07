Stm: consensus ottimista su secondo trimestre, diffusa forza della domanda (ANALISTI)

Alessio Trappolini 17 luglio 2017 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari densa di storie societarie quest’oggi, in attesa della stagione degli utili trimestrali che prenderà il via la prossima settimana. Mentre prevale l’attesa gli analisti setacciano il quadro societario tricolore e fra queste al casa d’affari Liberum che oggi ha reiterato la raccomandazione di acquisto su Stmicroelectronics con prezzo obiettivo a 18 euro.Per Janardan Menon, analista di Liberum, “la società dovrebbe rispettare o battere le attese sui conti del secondo trimestre, per via della diffusa forza della domanda”. Domanda che dovrebbe trainare anche le performance nella seconda parte dell’anno, infatti “ci attendiamo poi che la guidance sul gross margin nel terzo trimestre sia sopra le stime del mercato", si legge nel report firmato da Liberum.In vista del prossimo 26 luglio, quando il Cda guidato da Carlo Bozzotti., alzerà il velo sui conti del secondo trimestre del 2017. Secondo il consenso elaborato da Bloomberg, gli analisti si aspettano ricavi sopra 1,6 miliardi di euro e circa 130 milioni di utili netti.