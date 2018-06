Stm ancora in caduta: -5% in scia debolezza settore semicondotturi

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta difficile per Stm che scivola sotto quota 19 euro con un calo giornaliero che supera il 5%. A deprimere il titolo è la debolezza dell'intero settore tecnologico. Lo Stoxx 600 Technology index cede oggi il 2% circa scivolando ai minimi a un mese a seguito del sell-off di ieri dei tecnologici Us. In particolare il Philadelphia Semiconductor Index ha segnato un -2,5%.Rispetto ai massimi annui toccati il 14 giugno (che corrispondono con i massimi dal 2003), il titolo STM segna un tracollo del 18% circa.