Stm affonda insieme ai tecnologici Usa

Titta Ferraro 19 giugno 2018 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Il convinto sell-off del settore tecnologico penalizza oggi Stm che si avvia a chiudere sui minimi di giornata. Il titolo del colosso dei chip cede oltre il 4 per cento a quota 21,24 euro.Wall Street si muove in deciso calo complice l'aggravarsi delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. L'indice Nasdaq - che nelle scorse settimane ha più volte aggiornato i livelli record - risulta il peggiore dopo la prima ora e mezza di contrattazioni con le big Apple (-2,07%), Facebook (-1,7%) e Alphabet (-1,35%) in affanno. peggio fa Twitter (-3,75%), tra i titoli migliori in queste ultime settimane.