Stm: Credit Suisse conferma rating outperform, giovedì i conti

Daniela La Cava 22 gennaio 2018 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Lastagione delle trimestrali sta per prendere il via anche a Piazza Affari. Tra i big del Ftse Mib che in settimana comunicheranno i risultati del quarto trimestre c'è Stmicroelectronics. E in vista della pubblicazione dei conti (in calendario giovedì 25 gennaio), gli esperti di Credit Suisse hanno confermato la raccomandazione "outperform" sul big italo-francese dei chip, con un prezzo obiettivo di 24,5 euro. Per l'ultimo trimestre del 2017 Credit Suisse stima vendite pari a 2,35 miliardi di dollari (+26% a/a), con un utile per azione visto a quota 33 centesimi (in linea con il consensus). Intanto a Piazza Affari il titolo Stmicroelectronics si muove in calo, registrando una flessione di oltre l'1% a 20,22 euro.