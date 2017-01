Stefanel: patrimonio netto in rosso a fine novembre, convocata assemblea

Luca Fiore 4 gennaio 2017 - 18:59

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Stefanel ha esaminato la situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016 dalla quale è emerso che il patrimonio netto risulta negativo per 2,12 milioni di euro a causa di una perdita nei primi 11 mesi 14,2 milioni.



Di conseguenza, il Consiglio ha convocato l’Assemblea Straordinaria per il 24 e 25 febbraio 2017 (prima e seconda convocazione).



“Si precisa che, avendo la Società depositato ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., non sussiste, tra l’altro, l’obbligo di riduzione e integrazione del capitale della Società”, riporta la nota.