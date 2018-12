Stefanel: approvato progetto di riorganizzazione, al via ammortizzatori sociali

Valeria Panigada 13 dicembre 2018 - 16:01

Stefanel si appresta a voltare pagina con un ampio e profondo progetto di riorganizzazione. Il consiglio di amministrazione del gruppo, riunitosi oggi, ha analizzato e approvato le linee guida del progetto di riorganizzazione aziendale e ha valutato e deliberato di presentare entro domani la domanda di ammissione al concordato preventivo cosiddetto “in bianco” o “con riserva”.Tra le linee guida del progetto di riorganizzazione e rilancio aziendale, il ridisegno della collezione a partire dall’autunno inverno 2019, l'introduzione di un modello di distribuzione omnichannel, la razionalizzazione della rete tramite chiusure di alcuni negozi non profittevoli, sia in Italia che all’estero, e la ricollocazione. Il tutto con una maggiore attenzione ai costi che dovranno essere ridotti. In previsione della riorganizzazione, Stefanel ha deliberato di richiedere l’utilizzo di ammortizzatori sociali.Al 30 settembre Stefanel ha registrato una perdita di 21 milioni di euro e un patrimonio netto di 7,5 milioni. La situazione finanziaria del gruppo verrà analizzata dall'assemblea già fissata per il 15 e 16 gennaio 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, in cui dovrà essere nominato un amministratore a seguito delle dimissioni dell’amministratore delegato Cristiano Portas lo scorso 17 luglio.