Stefanel: accordo con Oxy Capital e Attestor non è ancora stato sottoscritto, titolo in rally

Luca Fiore 17 febbraio 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Dopo le indiscrezioni riportate da "Il Messaggero", e su richiesta della Consob, Stefanel ha emesso una nota per precisare che l’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario che coinvolge Oxy Capital Italia e Attestor Capital “è ancora in fase di negoziazione e che nessun accordo vincolante è stato ad oggi sottoscritto”.



“Allo stato, le banche creditrici dell'Emittente hanno comunicato che i competenti uffici tecnici non hanno rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni finalizzate alla condivisione degli accordi che sottoporranno all'organo deliberante. Ciò fatti salvi approfondimenti tutt'ora in corso rispetto all'Operazione”.



“In merito alla strategia industriale del Gruppo, la Società precisa che la stessa “è in corso di definizione nei particolari”.



Le indiscrezioni stanno spingendo il titolo, in rialzo del 6,06% a 0,133 euro.