Start up: Nuvap raccoglie 1,16 nel round A di finanziamento

17 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

Oltre 1,14 milioni di euro è la cifra che la start up Nuvap srl ha raccolta chiudendo il Round A di finanziamento.Nata nel 2014 con l’obiettivo di offrire a chiunque – aziende e privati - la possibilità di verificare, in maniera intuitiva ed economica, lo stato di salubrità del proprio ambiente, consentendo di adottare eventuali soluzioni in grado di attenuare o eliminare ogni eventuale minaccia riscontrata, la Nuvap ha affidato la raccolta a ClubDealOnline.com, il portale di raccolta di capitali online autorizzato da Consob, dedicato esclusivamente a High Net Worth Individual, Family Office e Istituzionali.Forte dell’esito raggiunto, la start up italiana è così pronta a esportare il modello di go2market sviluppato in Italia, presentando anche ad altri mercati la prima soluzione IoT per il monitoraggio continuo dei parametri ambientali e la salubrità nei luoghi di lavoro, di studio, di cura e di svago.