Stacco dividendi oggi per diversi titoli dello Star, maxi yield per Ascopiave ed Equita

Titta Ferraro 6 maggio 2019 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Entra nel vivo la stagione dei dividendi con un assaggio di stacco cedole oggi a Piazza Affari in attesa del Dividend Day del prossimo 20 maggio. Oggi non è previsto lo stacco cedola per nessun rappresentante del Ftse Mib, ma in totale sono 30 le società del listino che distribuiranno la cedola relativa al bilancio 2018.In particolare, spiccano Fiera Milano con un dividendo per azione di 0,13€, Maire Tecnimont con 0,119 euro, Italmobiliare 0,55 euro, OpenJobmetis 0,23 euro e Piovan 0,15 euro. Spicca il maxi rendimento offerto da Ascopiave (0,3383 euro, yield dell'8,8%) ed Equita Group (0,22 euro, yield del 6,85%)Sono ben 16 le società dello Star che staccano la cedola. Oltre a quelle già citate, ci sono anche Aeroporto di Bologna (0,449 euro), Aquafil (0,24), B&C Speakers (0,5), Banca Sistema (0,087), Biesse (0,48), Cembre (0,9), Gamenet Group 0,65), Muionline (0,3), Reply (0,45), Retelit (0,02), TXT e-solutions (0,5).