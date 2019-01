Sprint di Bio-on in Borsa (+3,7%) sulla scia dell’alleanza con Unilever

simone borghi 28 gennaio 2019 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Scatta Bio-on a Piazza Affari con il titolo che segna un rialzo del 3,7% a 62,50 euro, sovraperformando il Ftse Aim Italia (+0,5%). Da inizio anno le azioni hanno guadagnato l’8,4%, dopo aver chiuso il 2018 con un progresso del 96,5% aggiudicandosi la miglior performance di tutto listino Aim, con l’indice che ha perso circa il 12% nello scorso anno.Oggi ad aiutare gli acquisti su Bio-on l’alleanza con Unilever per dare vita a una nuova linea di cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%. I nuovi prodotti, sviluppati da Bio-on e commercializzati da Unilever con il nuovo brand My Kai, sono i primi nati grazie a minerv bio cosmetics, le micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l’ambiente e la salute.