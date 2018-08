Spread: tassi a 10 anni sfondano muro 3% per crisi Turchia e paura Italia. Anche tassi a due anni a nuovi record

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Alert tassi sui BTP, con quelli a due anni che salgono al record in più di una settimana. I titoli di stato italiani scontano, oltre alle dichiarazioni arrivate dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti - che ha detto di credere nel rischio di un attacco speculativo contro l'Italia, che potrebbe arrivare ad agosto - anche la fuga dagli asset rischiosi, alimentata dalla crisi turca e dunque gli acquisti sugli asset che vengono considerati più sicuri, Bund in primis.I tassi sui bond italiani a due anni volano fino a +18 punti base all'1,34%. Tensione anche sul decennale, con i rendimenti che avanzano di 8 punti base al 3,07%.Lo spread BTP-Bund a 10 anni sale fino a 276 punti base, al valore più alto da maggio.Secondo Martin van Vliet, strategist sui tassi di interesse per ING Groep, responsabile della tensione dello spread è anche il vicepremier Luigi Di Maio che, nel proferire la frase secondo cui "non siamo ricattabili" adotta anche un tono in stile Erdogan.