Spread strappa ancora al rialzo, Btp rende il 2,49%. Vendite anche sui Bonos

Titta Ferraro 25 maggio 2018 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Nuovi picchi per lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra decennale italiano e quello tedesco si è spinto fino a 207 pb, nuovi massimi da aprile 2017. Il rendimento del decennale italiano è salito sul secondario al 2,49%, sui massimi dal novembre 2014.Rendimenti in decisa ascesa anche per gli altri periferici con quello del Bonos spagnolo a 10 anni che si è portato in area 1,50%, sui massimi da marzo. Di contro è corsa al rifugio con il rendimento del Bund sceso a 0,41%.Pesano ancora le tensioni politiche in vista della formazione del governo Conte con Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (M5S) che continuano a insistere sulla nomina di Paolo Savona al dicastero dell'Economia. In risposta il Quirinale parla di inammissibilità di diktat su premier e Capo dello Stato.Credit Suisse vede ancora volatilità finchè non ci sarà chiarezza su squadra di governo.Goldman Sachs ritiene che "se sostenuti, livelli di spread sopra 200 punti base segnerebbero una nuova fase di tumulto".