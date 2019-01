Spread stazionario in attesa delle prime aste 2019, oggi Bot per 7 mld

Titta Ferraro 10 gennaio 2019 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

In arrivo oggi la prima asta del 2019 con l'offerta di Bot annuali per 7 miliardi di euro. Il 14 gennaio scadranno BOT per 7,5 miliardi di euro. A inizio anno risultano in circolazione BOT per poco più di 114,6 miliardi di euro.Il rendimento del Btp decennale si mantiene poco mosso al 2,9% con spread Btp-Bund in lieve rialzo a 263 pb. Ieri il cambio di benchmark sul Bund tedesco ha accentuato il movimento di ribasso dello spread.Test ancora più importante sarà quello di domani con l'offerta da parte del Tesoro di Btp per un massimo di 6,5 mld (titoli a 3, 7 e 30 anni).