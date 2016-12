Spread stabile in area 157 punti, rendimento Btp all'1,81%

Marco Berton 23 dicembre 2016 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Avvio stabile sul fronte titoli di stato. Il rendimento del Btp decennale si attesta in questi primi minuti di scambi in area 1,81%, sostanzialmente in linea con i valori della vigilia. Lo spread Btp Bund si attesta in area 157 punti