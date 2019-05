Spread stabile dopo tensioni di ieri, venerdì in asta Bot per 6,5 mld

Titta Ferraro 8 maggio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Poco mosso oggi il differenziale di rendimento tra Btp e Bund. Lo spread viaggia sulla parità in area 262 pb con rendimento del decennale italiano al 2,6%. Ieri lo spread si è allargato con decisione in scia alle nuove tensioni sul fronte conti pubblici dopo le nuove stime diffuse dalla Commissione Europea che vede il deficit balzare ampiamente oltre il 3% il prossimo anno. La Commissione europea, nelle stime di primavera, ha limato la view sull'economia italiana, con Pil 2019 visto a +0,1% rispetto al +0,2% precedente.Nei prossimi giorni focus sulle aste di titoli di Stato. Venerdì il Tesoro offrirà Bot a un anno per 6,5 miliardi di euro.