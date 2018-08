Spread sotto 250 in attesa supervertice legge di bilancio. Tassi a 2 anni -45 pb da venerdì

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

In attesa del secondo supervertice sulla legge di bilancio che, come confermato dal ministro Luigi Di Maio, si terrà nella giornata di domani, lo spread BTP-Bund rimane sotto la soglia di 250 punti base, in ribasso di oltre -1%.I tassi sui BTP decennali scendono dello 0,48% al 2,88%, dopo un massimo intraday del 2,92%, mentre i tassi sui Bund avanzano del 3,83% allo 0,40%.Nessuno scossone, dunque, nonostante le indiscrezioni secondo cui la prossima legge di bilancio affronterà anche la riforma Fornero, in particolare la necessità, stando alle parole del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, di smantellarla.Gli investitori si stanno riposizionando soprattutto sui bond a due anni, che riportano oggi la migliore performance, battendo gli altri bond governativi.Il risultato è che i tassi a due anni scendono di ben 6 punti base, allo 0,91%: una flessione che è di ben 45 punti base rispetto al massimo degli ultimi due mesi testati lo scorso venerdì, all'1,36%."C'è una grande tentazione di posizionarsi long sui bond italiani, a causa della loro convenienza, soprattutto nella parte iniziale della curva", ha commentato a Reuters Martin van Vliet, strategist senior dei tassi presso ING.