Spread scende a 225 pb dopo parole Savona, attesa per asta BTP

Titta Ferraro 13 giugno 2018 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Spread Btp-Bund in calo oggi dopo la giornata di assestamento della vigilia. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennale viaggia a quota 225 pb, in deciso calo rispetto a quota 239 pb della vigilia. Il rendimento del decennale risulta del 2,73%. Paolo Savona, ministro agli Affari europei, ha affermato che "l'euro non solo ha aspetti positivi, ma anche aspetti indispensabili". "Non esiste piano B, mai chiesto di uscire dall'euro", afferma il ministro per gli Affari europei.Oggi focus sull'asta di BTP a 3, 7 e 30 anni per massimi 5,75 miliardi di euro. Verranno offerti BTP a 3 anni per 1,5-2 miliardi, BTP a 7 anni per 1,75-2,25 miliardi e 2 emissioni trentennali per 1-1,5 mld.