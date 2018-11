Spread riavvicina quota 300 dopo affondo Commissione Ue su deficit

Titta Ferraro 8 novembre 2018 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

In ascesa, seppur moderata, lo spread Btp-Bund che in mattinata si è spinto fino a 297 punti base. Pesano le indicazioni arrivate dalla Commissione europea che ha peggiorato le stime sul rapporto deficit-Pil dell'Italia. Per il 2019, Bruxelles prevede un deficit-Pil al 2,9%, per il 2020 al 3,1%. Da segnalare che, in base al Nadef e alla manovra del governo M5S-Lega, il deficit-Pil per il 2019 è atteso al 2,4%. Si ricorda che entro il 13 novembre l'Italia dovrà rispondere all'UE circa la richiesta di chiarimenti sul debito.Secondo Giuseppe Sersale, Partner e Portfolio Manager di Anthilia Capital Partners, per restare sopra 300 di spread nel breve necessitano di un flusso di "bad news". Sul fronte macro intanto i dati continuano a deludere. "Le retail sales di settembre hanno deluso, continuando la serie di dati macro negativi per l'Italia", sottolinea Sersale.