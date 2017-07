Spread ingessato a 155 pb, forte domanda per i Bot semestrali

Titta Ferraro 27 luglio 2017 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali si mantiene oggi in area 155 punti base, non lontano dai minimi annui toccati nelle scorse sedute. Il rendimento del Btp decennale italiano viaggia a quota 2,088%.Oggi l'asta Bot ha visto richieste per 10,535 mld per i titoli a sei mesi collocati dal Tesoro. Ben oltre i 6,5 mld da collocati. Il rendimento medio del Bot con scadenza gennaio 2018 è passato da -0,372% di giugno a -0,362% di oggi.