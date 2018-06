Spread in salita anche oggi, sale tensione in vista di asta Btp di domani

Titta Ferraro 27 giugno 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Spread in salita. Questa mattina lo spread Btp-Bund viaggia a 260 punti, vicino al picco di ieri a 262 pb, pari al livello più alto dal 30 maggio. Sul secondario il rendimento del Btp decennale è arrivato al 2,9%.Domani importante test per la carta italiana con in asta fino a 6,5 miliardi di euro tra CCT e BTP a 5 e 10 anni.Tra gli scenari più temuti dal mercato c'è quello di uno scontro frontale con l'Europa da parte del governo M5S-Lega; in seconda battuta l'ascesa dei consensi verso la Lega ha fatto tornare lo spettro di una crisi politica con Salvini che potrebbe essere tentato dall'opzione di una rottura del patto di governo con i grillini.L'aumento dei consensi della Lega aumenta timori sul mercato. Gli ultimi sondaggi danno la Lega a ridosso del 30 per cento dei consensi (29,7% secondo SWG, contro il 29,4% del M5S). Secondo Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, bisognerà monitorare da vicino questo aspetto poichè il partito di Matteo Salvini potrà avere una crescente tentazione di consolidare il vantaggio anche se "per il momento non vi sono avvisaglie".