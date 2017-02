Spread in calo a 183 punti. Rendimento BTP sotto il 2,2%

Marco Berton 15 febbraio 2017 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Buone notizie dal fronte titoli di stato. Lo spread, ossia il differenziale tra i rendimenti del titoli di stato italiani e tedeschi (Btp e Bund) decennali scende questa mattina a quota 183. Bene in particolare il rendimento del Btp decennale che si attesta in questi minuti in area 2,196%.