Spread ai minimi da settembre 2016 sotto quota 120, Grosse Koalition spinge Btp & co.

Titta Ferraro 7 febbraio 2018 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Rapida discesa dello spread Btp/Bund che nel pomeriggio ha fatto un'incursione sotto la soglia di 120 punti base. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è sceso nell’ultima ora fino a un minimo a 118, con un calo di oltre il 7% accompagnato anche da un rendimento del Btp decennale ridottosi a quota 1,9%. Per il livello dello spread si tratta dei minimi da settembre 2016.Il movimento è in parte dettato dalla notizia odierna dell’accordo in Germania per la Grosse Koalition tedesca. Secondo quanto riportano diversi organi di stampa tedeschi, i conservatori della cancelliera Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz avrebbero raggiunto un’intesa.