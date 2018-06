Spread Btp-Bund stabile a 219 punti in avvio d'ottava, rendimento al 2,59%

Daniela La Cava 18 giugno 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Nessuno scossone sul mercato obbligazionario in avvio di settimana, con lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco stabile a quota 219 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta al 2,587%, mentre il tasso del Bund di pari scadenza è allo 0,397 per cento. Tra gli appuntamenti da monitorare il Forum della Bce a Sintra, durante il quale interverranno Draghi, Kuroda e Powell. A livello internazionale rimangono in primo piano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.