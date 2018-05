Spread Btp-Bund sfonda muro 250 punti base, rendimento vola oltre il 2,8%

Daniela La Cava 29 maggio 2018 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

La febbre da spread sale sin dalle prime battute della giornata, con il differenziale tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco che viaggia oltre quota 250 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano è volato al 2,806%. Di pari passo prosegue la discesa del rendimento del Bund di pari scadenza che si attesta allo 0,304 per cento."L'incarico a Carlo Cottarelli offre al Quirinale le garanzie che cercava in termini di responsabilità fiscale, attenzione ai temi europei, ed esperienza, ma regala ai vincitori delle elezioni di marzo un’opportunità ideale di dimostrare all'elettorato che le istituzioni li hanno espropriati del diritto di governare a favore dei soliti tecnocrati filo Europei", commenta Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners sgr. E oggi sui mercati torna anche il faro di Wall Street e della Borsa di Londra, ieri chiuse per festività. "Non credo che la presenza degli anglosassoni avrebbe cambiato granché il quadro - prosegue Sersale -. Recentemente non sono stati teneri con gli asset nazionali. Vedremo se il loro ritorno porterà novità, ma dubito che la volatilità sugli asset italiani si attenuerà in tempi brevi, e l'azionario e obbligazionario europeo dovranno farci i conti".