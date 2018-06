Spread Btp-Bund scende a 245 pb in attesa dell'asta Btp

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata con spread Btp-Bund in calo. Il differenziale di rendimento tra i decennale italiano e quello tedesco è sceso in area 245 punti base, l'1,88 per centro sotto i livelli della chiusura di ieri. Il Btp decennale rende il 2,77%.Oggi è attesa l’asta Btp, ultima del trittico di aste di fine mese. E’ prevista l’emissione fino a 6,5 mld tra CCT e BTP a 5 e 10 anni. L'ultima asta dei bond decennali, avvenuta a fine di maggio, aveva visto il rendimento medio lordo di assegnazione per il Btp decennale avvicinarsi al 3%, quasi raddoppiato rispetto all'1,7% del collocamento precedente.