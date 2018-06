Spread Btp-Bund in salita a 216 pb, rendimento decennale al 2,56%

Titta Ferraro 5 giugno 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Lo spread Btp-Bund si muove in rialzo oggi a 216 punti base con rendimento del btp decennale in area 2,56%. Sulla parte breve della curva, il Btp a 2 anni rende lo 0,77%, lontano dal picco al 2,63% toccato all'apice della crisi politica, ma ancora ben superiore rispetto ai tassi negativi a cui viaggiava fino a metà maggio.Focus su parole Conte e atteggiamento verso EuropaOggi attesa per il voto di fiducia, in Aula al Senato, e soprattutto sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "La parte facile del recupero è alle spalle, e il focus passa ai discorsi di Conte alle Camere seguiti dal dibattito e dalla fiducia, per capire le iniziali intenzioni di questo Governo, e l'atteggiamento verso l'Europa, una volta insediatosi", rimarca Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr.Lo strategist di Anthilia si aspetta ancora un po' di normalizzazione sui bond, sulla parte breve in particolare "ma i livelli di spread prevalenti nei primi 4 mesi dell'anno (i.e sotto 150 bps) resteranno, a mio modo di vedere, un miraggio".