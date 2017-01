Spread Btp-Bund in lieve calo in avvio

Titta Ferraro 4 gennaio 2017 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Lo spread fra il Btp e Bund con scadenza dieci anni viaggia in area 158 punti base nella prima parte di seduta, in contrazione di circa due punti base rispetto alla vigilia. Il rendimento del decennale italiano si è riportato in area 1,82% seguendo la risalita dei rendimenti avvenuta ieri dopo la diffusione del dato sull'inflazione tedesca, superiore alle attese.