Spread Btp-Bund in discesa a 233 punti, rendimento al 2,729%

6 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

In avvio di giornata lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco scende a quota 233 punti base, dopo avere oltrepassato quota 240 punti nella seduta di ieri in scia al discorso del premier Giuseppe Conte. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta al 2,729% mentre il tasso del Bund di pari scadenza è allo 0,398 per cento. "Il discorso di Conte al Senato è stato recepito con un rinnovato nervosismo che ha rimandato sotto pressione gli asset italiani ed europei", ha sottolineato Alessandro Balsotti di JCI Capital Limited.