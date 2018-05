Spread Btp-Bund in area 269 punti, rendimento a ridosso della soglia del 3%

Daniela La Cava 30 maggio 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Sui mercati obbligazionari la giornata inizia con lo spread BTP-Bund che viaggia a quota 269,3 punti base, in discesa rispetto ai quasi 290 punti registrati ieri in chiusura. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è a ridosso nuovamente della soglia del 3%, mentre il tasso del Bund di pari scadenza prosegue la discesa e ora si muove in area 0,3 per cento. Ieri è stata una giornata febbrile con il differenziale che, stando alle rilevazioni di Bloomberg, è volato fino a 320 punti base, mentre i tassi sui Btp decennali hanno toccato un record intraday del 3,4 per cento.