Spread Btp-Bund in area 170 punti base, rendimento al 2,10%

Alberto Bolis 23 maggio 2017 - 14:31

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si attesta in area 170 punti base, in frazionale rialzo rispetto ai 169 punti base dei primi scambi di seduta. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è pari al 2,10%, mentre il tasso del Bund con pari scadenza viaggia in area 0,40 per cento.