Spread Btp-Bund in area 163 punti base, rendimento al 2,18%. Attesa per riunione Bce

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco viaggia in area 163 punti base, pressoché invariato rispetto ai valori della vigilia. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta invece al 2,178 per cento. Cresce attesa per la riunione della Bce di domani, soprattutto per le parole che verranno pronunciate dal governatore Mario Draghi nel corso della conferenza stampa che prenderà il via alle 14.30.