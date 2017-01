Spread Btp-Bund ancora in calo in avvio

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Lo spread fra il Btp e Bund con scadenza dieci anni viaggia in area 153 punti base nella prima parte di seduta, in ulteriore contrazione di circa due punti base rispetto alla vigilia. Il rendimento del decennale italiano si è riportato in area 1,72%, vicino ai livelli della prima parte dello scorso novembre.