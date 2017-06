Spread Btp-Bund a un passo da 198 punti base, rendimento al 2,25%

Daniela La Cava 5 giugno 2017 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco viaggia a 197,8 punti base in avvio di giornata, in rialzo rispetto ai livelli registrati venerdì scorso in area 196 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta invece al 2,248% per cento.