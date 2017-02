Spread Btp-Bund a 185 punti base in avvio, rendimento al 2,16%

Alberto Bolis 20 febbraio 2017 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si attesta in area 185 punti base nei primi scambi di seduta. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è pari al 2,16%, mentre il tasso del Bund con pari scadenza viaggia in area 0,31 per cento.