Spread Btp-Bund a 157 punti base, rendimento Btp all’1,73%

Alessio Trappolini 2 gennaio 2017 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Lo spread fra il Btp e Bund con scadenza dieci anni veleggia in area 157 punti base nella prima seduta dell’anno. Il rendimento del decennale italiano si è riportato in area 1,73%, vicino ai livelli della prima parte dello scorso novembre; il Bund prezza un rendimento dello 0,16 per cento.