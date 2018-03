Spread Btp-Bund a 141 punti, rendimento al 2%

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco viaggia sopra la soglia di 140 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta al 2%, mentre il tasso del Bund di pari scadenza è in discesa allo 0,59 per cento.In attesa dell'insediamento delle Camere, in primo piano le dichiarazioni dei diversi leader politici italiani. Come è accaduto ieri con le parole Matteo Salvini della Lega, in particolare a un possibile Governo con il Movimento 5 Stelle che "ha prodotto un’ondata di prese di beneficio su BTP e ha accentuato il passivo di Milano, già gravata dall'alta percentuale di banche", ha affermato Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr. "In realtà, l’apertura di Salvini era in risposta ad una domanda generica, e costituiva più una chiusura agli sconfitti (PD) che non un messaggio preciso a Di Maio - ha spiegato l'esperto -. La successiva parziale smentita ha ridato un po' di supporto al BTP, che comunque allarga vs un bund ben sostenuto, e alla divisa unica, ma Milano è rimasta sostanzialmente debole".