Spread Btp-Bonos schizza ai massimi dal 2012

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

I Btp continuano a fare peggio degli altri bong governativi dell'area euro. Lo spread è infatti in allargamento non solo contro il Bund ma anche contro i cosiddetti periferici. In particolare il differenziale di rendimento tra Btp e Bonos si è spinto fino a 161 punti base, livello massimo dal 2012. Fino a due anni fa il differenziale era a favore dell'Italia.“L’incertezza politica italiana, relativa alle dichiarazioni sulle modalità di implementazione del contratto di governo, sta riproponendo una debolezza dei titoli italiani, con tassi in rialzo su tutta la curva”, argomentano gli analisti di MPS Capital Services.Questa mattina il rendimento del Btp decennale si è spinto fino al 3,10% per poi ritracciare al 3,02% rispetto all'1,42% del decennale spagnolo.