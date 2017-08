Spread BTp – Bund 10Y a 154,8 punti base, rendimento al 2%

Alessio Trappolini 4 agosto 2017 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Mercato obbligazionario in moderato rialzo questa mattina. Lo spread fra BTp e Bund a dieci anni veleggia in area 154,8 punti base rispetto ai 153 della chiusura di ieri. La carta emessa dal Governo italiano prezza un rendimento del 2 per cento mentre il Bund dello 0,46 per cento.